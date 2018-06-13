Защитник Куропат Павел Северинец опять задержан

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Около пяти часов вечера в Минске возле урочища Куропаты задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

По имеющейся информации, его повезли в Боровлянский отдел милиции.

 

 

Участвующий в бессрочной кампании против открытия рядом с Куропатами ресторана «Поедим поедим» Павел Северинец уже задерживался здесь же 7 июня. В Минском РУВД на него составили четыре протокола — за организацию несанкционированной акции, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения.

 

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец Город: Минск

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