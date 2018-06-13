Гражданин России хотел ввезти в Беларусь более 30 кг гашиша

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Житель Калининграда ехал транзитом через Беларусь из Испании в Москву.

Наркотики обнаружили в бензобаке его автомобиля Honda Accord 12 апреля, сообщает БЕЛТА. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Противоправная деятельность со стороны 53-летнего россиянина была пресечена во взаимодействии сотрудников главного управления по наркоконтролю МВД, Государственного таможенного комитета и Госпогранкомитета. По оперативным данным, он выполнял роль курьера. На территории Евросоюза при соучастии неустановленных лиц в его автомобиль были помещены 70 пакетов с гашишем.

Россиянина заключили под стражу. Свою вину он не признал.

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Тэги: гашиш Беларусь-Россия наркотрафик

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