Гражданин России хотел ввезти в Беларусь более 30 кг гашиша
Просмотров: 47 Комментариев: 0
Житель Калининграда ехал транзитом через Беларусь из Испании в Москву.
Наркотики обнаружили в бензобаке его автомобиля Honda Accord 12 апреля, сообщает
Противоправная деятельность со стороны 53-летнего россиянина была пресечена во взаимодействии сотрудников главного управления по наркоконтролю МВД, Государственного таможенного комитета и Госпогранкомитета. По оперативным данным, он выполнял роль курьера. На территории Евросоюза при соучастии неустановленных лиц в его автомобиль были помещены 70 пакетов с гашишем.
Россиянина заключили под стражу. Свою вину он не признал.
Обсудим?