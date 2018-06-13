Засуха уничтожила около 60 тысяч гектаров зерновых на Гомельщине

Местные аграрии торопятся. Объем заготовленных кормов уже почти в два раза превышает прошлогодний результат.

За этот период в 2017 году скосили 70 тысяч тонн травяных кормов, в 2018-м — уже более 121 тысячи, передает SB.by . Наиболее высокими темпами идут работы в Брагинском, Житковичском и Петриковском районах.

Для области задание определено в объеме более 1,5 миллиона тонн кормов. Сельхозпредприятия региона заготовили уже 37% от запланированного объема сена, а также треть сенажа. Всего под первый укос в регионе отведено 122,8 тысячи гектаров. Уже скошено порядка 85%.

Высокие темпы продиктованы не показухой, а жизненной необходимостью. От температурных аномалий уже пострадало 44 000 га озимых и 13 000 га яровых культур.

С целью возмещения погибших площадей хозяйства ведут работы по пересеву пострадавших площадей — просом, пайзой, кукурузой.