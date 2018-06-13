Александр Мошенский купил шоколад с автографом Лукашенко за 20 тысяч рублей

Владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» приобрел плитку «Президент эксклюзив» на благотворительном аукционе.

Торги состоялись 13 июня в минском магазине «Лакомка» во время презентации новой линейки шоколада «Президент», сообщает БЕЛТА . Предприятие уже выпустило около 60 т шоколада новой линейки: по 20 т с содержанием какао-бобов 72%, 78% и 85%.

Брестский бизнесмен активно торговался за лот и неоднократно повышал ставку, которая за несколько минут увеличилась в сотни раз.

Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе.

Мошенский — давний соратник Лукашенко. В 2010 году он был его доверенным лицом во время президентской кампании. Он заявил тогда, что «правильнее двигаться путем каких-то текущих изменений с действующей властью, чем уходить в какие-то революционные дела». В 2013 году президент наградил Мошенского орденом Отечества III степени.