Александр Мошенский купил шоколад с автографом Лукашенко за 20 тысяч рублей
Владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» приобрел плитку «Президент эксклюзив» на благотворительном аукционе.
Торги состоялись 13 июня в минском магазине «Лакомка» во время презентации новой линейки шоколада «Президент», сообщает
Брестский бизнесмен активно торговался за лот и неоднократно повышал ставку, которая за несколько минут увеличилась в сотни раз.
Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе.
Мошенский — давний соратник Лукашенко. В 2010 году он был его доверенным лицом во время президентской кампании. Он заявил тогда, что «правильнее двигаться путем каких-то текущих изменений с действующей властью, чем уходить в какие-то революционные дела». В 2013 году президент наградил Мошенского орденом Отечества III степени.
В 2018 году Мошенский
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