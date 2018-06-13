В Москве убили и расчленили уроженца Беларуси

Пакет с фрагментами частей тела обнаружили в мусорном контейнере. Остальное оказалось в квартире подозреваемых.

Полицейские обнаружили голову и ноги неизвестного мужчины. По подозрению в убийстве задержали 51-летнего уроженца Кемеровской области и 36-летнюю уроженку Брянщины. По данным следствия, именно они убили и расчленили тело 42-летнего безработного уроженца Беларуси. Об этом сообщает mskagency.ru .

На обоих завели уголовное дело. Выясняются их мотивы.