В Москве убили и расчленили уроженца Беларуси
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Пакет с фрагментами частей тела обнаружили в мусорном контейнере. Остальное оказалось в квартире подозреваемых.
Полицейские обнаружили голову и ноги неизвестного мужчины. По подозрению в убийстве задержали 51-летнего уроженца Кемеровской области и 36-летнюю уроженку Брянщины. По данным следствия, именно они убили и расчленили тело 42-летнего безработного уроженца Беларуси. Об этом сообщает
На обоих завели уголовное дело. Выясняются их мотивы.
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