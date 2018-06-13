Президент Македонии отказался переименовывать страну и пригрозил премьеру

Георге Иванов отверг соглашение о переименовании страны и заявил, что не подпишет соглашение с Грецией.

Иванов отметил, что договоренность нарушает Конституцию и законы страны. Он считает подобный компромисс с Грецией не более чем «личным решением» премьер-министра Македонии Зорана Заева и главы МИД Македонии Николы Димитрова, за которое они должны нести «личную отвественность», сообщает AP .

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны. Она должна была быть переименована в Северную Македонию. Его македонский коллега Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года будет проведен референдум.