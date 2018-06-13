«Рассовывают пирожные по карманам». Якубович пожаловался на российских зрителей «Поле чудес»
Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане.
«Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — передает
По словам ведущего, гости рассовывают пирожные по карманам, кладут их за пазуху. «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — заключил Якубович.
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