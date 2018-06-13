«Рассовывают пирожные по карманам». Якубович пожаловался на российских зрителей «Поле чудес»

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Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане.

«Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — передает Lenta.ru слова Якубовича.

По словам ведущего, гости рассовывают пирожные по карманам, кладут их за пазуху. «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — заключил Якубович.

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Тэги: Поле чудес российское ТВ Персона: Леонид Якубович Город: Москва

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