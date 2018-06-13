Более 600 болельщиков пересекли границу Беларуси

За последние дни 619 болельщиков из более чем 30 стран воспользовались безвизовым режимом и пересекли границу Беларуси.

Среди них — граждане Австралии, США, Мексики, Перу, Коста-Рики, Уругвая, Сальвадора, Ганы и других государств. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России. На время проведения ЧМ для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории нашей страны с 4 июня по 25 июля.

Межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранцев на международные спортивные мероприятия, Беларусь и Россия подписали 29 мая.