БАТЭ оторвался от минского «Динамо»

Минский клуб сыграл вничью в Бресте и отстал от лидера чемпионата на четыре очка.

Вечером 13 июня со счетом 1:1 закончился матч между минским и брестским «Динамо». На 6-й минуте у брестчан забил Нехайчик, на 43-й минуте Хващинский счет сравнял.

В 11-м туре «Шахтер» одолел жодинское «Торпедо» (1:0). Это пятая подряд победа солигорчан. Видимо, смена тренера пошла клубу на пользу. БАТЭ забил 3 безответных гола «Гомелю».

В первой пятерке пока находятся БАТЭ (28 очков), минское «Динамо» (24), «Витебск» (23), «Шахтер» (21) и «Неман» (21). Брестское «Динамо», которое также метит на медали, пока находится на 9-м месте.