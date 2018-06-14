ВОЗ: по количеству самоубийств Беларусь — пятая в мире и третья в Европе

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Всемирная организация здравоохранения на основании данных за 2016 год составила рейтинг стран по количеству самоубийств . Беларусь заняла в нем далеко не самое приятное верхнее место.

По статистике ВОЗ, в нашей стране на 100 тысяч населения приходится 26,2 суицида в год.

С этим показателем в мировом рейтинге Беларусь оказалась на пятой позиции, пропустив вперед Литву (31,9 суицида на сто тысяч), Россию (31 суицид), Гайану (29,2) и Южную Корею (26,9).

В континентальном рейтинге — Беларусь соответственно на третьем месте.

Стоит отметить, что первая десятка мирового рейтинга более чем на половину состоит из стран бывшего СССР. Так, Казахстан (22,5) в нем на 7-й строке, Украина (22,4) — на 8-й, Латвия (21,2) — на 9-й.