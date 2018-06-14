Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для родившегося в мае зубренка

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Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для родившегося в середине мая зубренка. Он продлится до 1 июля, а итоги будут подведены в День Независимости – 3 июля. Победителю зоопарк обещает «приятный сюрприз».

Тот самый зубренок. Фото minskzoo.by

Придумывать прозвище для животного необходимо в соответствии с рядом критериев.

Так, кличка зубренка должна начинаться на букву «Б» (по правилам международной племенной книги первая буква в имени каждого зубренка должна быть такой же, как в названии страны, в которой он родился) и не должна быть человеческим именем.

С полным перечнем условий для участия в конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Тэги: зоопарк Зубренок Город: Минск

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