Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для родившегося в мае зубренка

Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для родившегося в середине мая зубренка. Он продлится до 1 июля, а итоги будут подведены в День Независимости – 3 июля. Победителю зоопарк обещает «приятный сюрприз».

Тот самый зубренок. Фото minskzoo.by

Придумывать прозвище для животного необходимо в соответствии с рядом критериев.

Так, кличка зубренка должна начинаться на букву «Б» (по правилам международной племенной книги первая буква в имени каждого зубренка должна быть такой же, как в названии страны, в которой он родился) и не должна быть человеческим именем.