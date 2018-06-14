В Крупском районе водителя легковушки ослепила встречная машина и он сбил велосипедиста

В Крупском районе в ДТП погиб велосипедист. 13 мая в 22:40 на 50-м километре автодороги Крупки - Толочин водителя «Опеля Астры» ослепила встречная машина и он сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

Управлявший двухколесным транспортным средством мужчина умер в реанимационном отделении больницы.

Водитель «Опеля» был трезв. Машина ему не принадлежит, техосмотр отсутствует. Личность велосипедиста устанавливается, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

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