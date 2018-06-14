Срочные валютные вклады населения с начала года снизились на 5,5%
В мае на рынке депозитов в Беларуси продолжалась тенденция сокращения валютных вкладов населения и увеличения рублевых, свидетельствуют данные Национального банка.
Так, по состоянию на 1 июня в банковской системе объем срочных рублевых вкладов населения составлял 3,67 млрд рублей и увеличился с начала года на 9,9%, в том числе в мае на 1,2%.
Срочные валютные депозиты населения на 1 июня сложились на уровне 6,32 млрд долларов и снизились с начала года на 5,5%, в том числе за май — на 1,5%.
Тенденция снижения валютных вкладов физлиц наблюдается на протяжении уже более 30 месяцев, с ноября 2015 года, после того как государством были пересмотрены условия размещения депозитов и процентные ставки по вкладам стали снижаться.
По данным Нацбанка, в мае средняя ставка по новым рублевым вкладам до года составляла 8,1% годовых, на срок свыше года — 11,1% годовых. По валютным вкладам в мае средняя ставка по новым депозитам на срок до года составляла 0,6% годовых, на срок свыше года — 1,5% годовых, пишет
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