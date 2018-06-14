Срочные валютные вклады населения с начала года снизились на 5,5%

В мае на рынке депозитов в Беларуси продолжалась тенденция сокращения валютных вкладов населения и увеличения рублевых, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, по состоянию на 1 июня в банковской системе объем срочных рублевых вкладов населения составлял 3,67 млрд рублей и увеличился с начала года на 9,9%, в том числе в мае на 1,2%.

Срочные валютные депозиты населения на 1 июня сложились на уровне 6,32 млрд долларов и снизились с начала года на 5,5%, в том числе за май — на 1,5%.

Тенденция снижения валютных вкладов физлиц наблюдается на протяжении уже более 30 месяцев, с ноября 2015 года, после того как государством были пересмотрены условия размещения депозитов и процентные ставки по вкладам стали снижаться.