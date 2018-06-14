В Беларуси начали выпускать традиционный британский стаут

В Беларуси начали варить стаут по традиционным британским рецептам. ОАО «Лидское пиво» вывело на рынок обновленный сорт KORONET Stout Original.

Новый сорт выпускают по технологии верхового брожжения дрожжей, которая характерна для классических британских стаутов. При варке используют два вида солода — Chateau Black и Chateau Roasted Barley. Столько же видов хмеля — East Kent Goldings (его еще называют «королем британских сортов хмеля») и Fuggle, который дал начало английскому пивоварению. Кстати, назван он в честь пивовара Ричарда Фаггла, впервые представившего этот вид хмеля в 1865 году.

Новинка стала продолжением линейки KORONET. Пиво обладает сладковатым ароматом с нотками кофе и жженного солода, причем во вкусе сбалансированы горечь и сладость. Содержание алкоголя — 4,2%, горечь — 10-12 IBU, массовая доля сухих веществ в начальном сусле — 10%.

Новый сорт будут выпускать на постоянной основе в двух форматах королевской пинты — 0,568 и 1,136 литра. Цена аналогична стоимости других сортов в линейке.

Первый сорт из линейки KORONET был представлен на белорусском рынке в 2013 году. Британские традиции пивоварения подчеркивает оригинальная стеклянная бутылка в форме королевской пинты. С 2017 года ОАО «Лидское пиво» расширило линейку новым форматом упаковки — ПЭТ объемом 2 пинты (1,136 л).