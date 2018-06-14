В Каменецком районе годовалая девочка выпила жидкость, которой отец травил колорадских жуков
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В агрогородке Пелище Каменецкого района 13 июня в 16:20 годовалая девочка зашла в хозяйственную постройку, взяла с тумбочки пластиковую бутылку и выпила находящуюся в ней жидкость. Отец девочки использовал данную субстанцию для травли колорадского жука.
С диагнозом «отравление» малолетняя была госпитализирована и находится в реанимации.
В момент происшествия девочка находилась под присмотром бабушки.
Семья пострадавшей благополучная. Родители девочки воспитывают еще пятерых детей. Каменецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления состава вещества, выпитого ребенком, назначена химическая экспертиза, сообщает
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