В Каменецком районе годовалая девочка выпила жидкость, которой отец травил колорадских жуков

В агрогородке Пелище Каменецкого района 13 июня в 16:20 годовалая девочка зашла в хозяйственную постройку, взяла с тумбочки пластиковую бутылку и выпила находящуюся в ней жидкость. Отец девочки использовал данную субстанцию для травли колорадского жука.

С диагнозом «отравление» малолетняя была госпитализирована и находится в реанимации.

В момент происшествия девочка находилась под присмотром бабушки.