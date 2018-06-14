В Ивацевичском районе на частном предприятии школьник получил тяжкие телесные повреждения

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В Ивацевичском районе на частном предприятии несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения. В данный момент следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Установлено, что житель Ивацевичей 1972 года рождения, занимая должность директора частного производственного предприятия, 11 июня в нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны труда, без заключения трудового договора, проведения обучения и инструктажа по технике безопасности, допустил к работе на вибропрессовой установке и штабелере жителя райцентра 2002 года рождения.

12 июня школьнику было поручено размещение деревянных брусков между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке. Около 12 часов того же дня несовершеннолетний был обнаружен с тяжкими телесными повреждениями работниками предприятия.

Фото с сайта Следственного комитета

Юношу госпитализировали и в настоящее время он находится в реанимации.

Ивацевичским РОСК в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: телесные повреждения Следственный комитет Город: Ивацевичи

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