В Ивацевичском районе на частном предприятии школьник получил тяжкие телесные повреждения

В Ивацевичском районе на частном предприятии несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения. В данный момент следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Установлено, что житель Ивацевичей 1972 года рождения, занимая должность директора частного производственного предприятия, 11 июня в нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны труда, без заключения трудового договора, проведения обучения и инструктажа по технике безопасности, допустил к работе на вибропрессовой установке и штабелере жителя райцентра 2002 года рождения.

12 июня школьнику было поручено размещение деревянных брусков между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке. Около 12 часов того же дня несовершеннолетний был обнаружен с тяжкими телесными повреждениями работниками предприятия.

Фото с сайта Следственного комитета

Юношу госпитализировали и в настоящее время он находится в реанимации.