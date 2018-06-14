Временно приостановлено исполнение смертных приговоров, вынесенных двум фигурантам дела «черных риелторов»

Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных двум фигурантам дела «черных риелторов» Игорю Гершанкову и Семену Бережному, на время рассмотрения их надзорных жалоб. Об этом сообщают правозащитники со ссылкой на родственников осужденных.

«Надзорная жалоба для любого осужденного — это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен, — цитирует spring96.org правозащитника Павла Сапелко. — Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек как минимум на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым». «Поэтому такие сведения очень важны, и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился», — подчеркнул Сапелко.

Надзорная жалоба должна быть рассмотрена с момента ее поступления к должностному лицу в течение месяца.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников без удовлетворения.

«Международная амнистия» и Евросоюз осудили вынесение очередных смертных приговоров в Беларуси и вновь призвали официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь.