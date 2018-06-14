Пассажиропоток через аэропорт «Минск» вырос на 8,6%

За первые 5 месяцев 2018 года пассажиропоток через Национальный аэропорт «Минск» вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Всего авиапредприятие обслужило за этот период 1 486 191 пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта.

За 5 месяцев обслужено 9 658 самолетовылетов или на 5,6% больше, чем в прошлом году.

В мае 2018 года аэропортом обслужено 2 168 самолетовылетов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За май 2018 года аэропорт обслужил 357 094 пассажира, прирост составил 7,3%.

Национальный аэропорт «Минск» стал победителем в номинации «Лучший аэропорт стран — участниц СНГ» по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок более 1 млн пассажиров.

Последние несколько лет через Минск стало летать больше транзитных пассажиров — в основном за счет трафика между Россией и Украиной. Напомним, с 25 октября 2015 года прекращено прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Аэропорт Минска предлагает стыковочные рейсы. Еще одной причиной роста трафика через аэропорт эксперты называют введение 5-дневного безвиза, по которому граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, если они прибывают в страну через Национальный аэропорт «Минск».