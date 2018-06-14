Северинец оштрафован на 45 базовых величин за призывы к «Островецкому шляху»

В суде Советского района Минска 14 июня рассмотрено административное дело председателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Его обвиняли в том, что 26 апреля в Минске во время традиционного «Чернобыльского шляха» он призывал к проведению акции «Островецкий шлях».

Политик обвинялся по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения или организации массового мероприятия). Суд принял решение оштрафовать политика на 45 базовых величин (1.102,5 рубля).

«Это абсурд, когда в стране, которая так много потерпела от аварии на ЧАЭС, судят за призывы протестовать против строительства новой АЭС. Но для Беларуси это уже стало реальностью», — прокомментировал Северинец БелаПАН.

Оргкомитет «Чернобыльского шляха — 2018» запланировал 26-го числа каждого месяца вплоть до ноября проводить антиядерные акции в городах и поселках, которые расположены между Минском и Островцом (Гродненская область): Заславле, Радошковичах, Молодечно, Вилейке, Сморгони, Ошмянах. Завершиться эта серия акций должна 26 ноября в Островце.