Алеся Липая отпустили после допроса в ДФР

Директор и учредитель информационной компании БелаПАН Алесь Липай отпущен после допроса в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области. Допрос длился около двух с половиной часов.

Алесь Липай с дочкой Алесей

Как сообщалось ранее, 14 июня в квартире Липая прошел обыск. По имеющейся информации, ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела.

Как позже сообщила пресс-служба КГК, дело в отношении Алеся Липая было возбуждено 12 июня по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере.