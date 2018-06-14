Видеофакт. Американец выжил, вылетев из автомобиля на большой скорости

Водитель автомобиля 23-летний Стивен Дон Сантос задремал за рулем и потерял управление при въезде в город Орландо, штат Флорида. Один из четырех его пассажиров, 25-летний мужчина, в результате столкновения выпал из окна и пролетел несколько метров.

Всех сидевших в машине госпитализировали, но вскоре выписали, так как они отделались синяками и ссадинами. Водителю вынесли предупреждение в связи с небрежным вождением, передает The Sun .