Видеофакт. Американец выжил, вылетев из автомобиля на большой скорости

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Водитель автомобиля 23-летний Стивен Дон Сантос задремал за рулем и потерял управление при въезде в город Орландо, штат Флорида. Один из четырех его пассажиров, 25-летний мужчина, в результате столкновения выпал из окна и пролетел несколько метров.

Всех сидевших в машине госпитализировали, но вскоре выписали, так как они отделались синяками и ссадинами. Водителю вынесли предупреждение в связи с небрежным вождением, передает The Sun.

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Тэги: заснул за рулем водитель Персона: Стивен Дон Сантос Город: Орландо

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