Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ по футболу

Команды сыграли на стадионе «Лужники» со счетом 5:0. Эта победа стала для россиян первой на мировых первенствах за 16 лет.

Российская сборная повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил Юрий Газинский. На 43-й минуте Денис Черышев увеличил преимущество. Во втором тайме третий мяч забил Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. В дополнительное время со штрафного забил Александр Головин.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов (Кузяев, 64), Зобнин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи (Ассери, 85).

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля.