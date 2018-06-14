Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ по футболу

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Команды сыграли на стадионе «Лужники» со счетом 5:0. Эта победа стала для россиян первой на мировых первенствах за 16 лет.


Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Российская сборная повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил Юрий Газинский. На 43-й минуте Денис Черышев увеличил преимущество. Во втором тайме третий мяч забил Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. В дополнительное время со штрафного забил Александр Головин.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов (Кузяев, 64), Зобнин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи (Ассери, 85).

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 сборная России футбол-сборная России Большой футбол Персона: Денис Черышев Город: Москва

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  • Наши совершенно неадекватные, идиотские комментаторы! Гнать к черту! Им похоронные процессии комментировать, а не футбол! Россию поздравляю, хоть и победа над детьми из песочницы, но, тем не менее! Голы были загляденье!