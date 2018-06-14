Реконструкцию Святского дворца завершат в 2019 году
Дворец рода Воловичей в Святске построен по проекту итальянца Джузеппе Сакко в конце XVIII века. С 2009 года объект передан в собственность санатория «Озерный». В начале 2017 года началась реконструкция комплекса.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул, что инвестор обеспечил финансирование объекта, бюджетные деньги не используются, сообщает
Первые результаты гости комплекса смогут увидеть до конца этого года: планируется ввести в эксплуатацию левый флигель, где разместится гостиница в стиле XIX века, и соединяющую его с дворцом галерею, в которой будет работать ресторан. Кроме того, планируется завершить работы на гостевом домике, в многофункциональном хозяйственном корпусе, где разместится котельная, электрощитовая, другие необходимые инженерные объекты, а также каретная, конюшня, административные помещения и т.д. В сохранившейся старинной части корпуса будет мини-пивоварня и тематический ресторан. Завершается строительство гаража, кузницы, других помещений.
Предстоит большая работа по благоустройству территории, воссозданию уникального парка площадью 32 га.
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