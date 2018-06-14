Реконструкцию Святского дворца завершат в 2019 году

Дворец рода Воловичей в Святске построен по проекту итальянца Джузеппе Сакко в конце XVIII века. С 2009 года объект передан в собственность санатория «Озерный». В начале 2017 года началась реконструкция комплекса.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул, что инвестор обеспечил финансирование объекта, бюджетные деньги не используются, сообщает БЕЛТА .

Первые результаты гости комплекса смогут увидеть до конца этого года: планируется ввести в эксплуатацию левый флигель, где разместится гостиница в стиле XIX века, и соединяющую его с дворцом галерею, в которой будет работать ресторан. Кроме того, планируется завершить работы на гостевом домике, в многофункциональном хозяйственном корпусе, где разместится котельная, электрощитовая, другие необходимые инженерные объекты, а также каретная, конюшня, административные помещения и т.д. В сохранившейся старинной части корпуса будет мини-пивоварня и тематический ресторан. Завершается строительство гаража, кузницы, других помещений.

Предстоит большая работа по благоустройству территории, воссозданию уникального парка площадью 32 га.