Жительницу Челябинска записали в покойницы и отказали в пенсии

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Россиянка узнала, что «умерла», когда пришла в отделение пенсионного фонда. В учреждении 59-летней женщине пояснили, что мертвым выплаты не полагаются.

Выяснилось, что пенсионерку перепутали с реальной покойницей — ее тезкой-землячкой, которая умерла 13 марта. Путаница случилась из-за невнимательности следователя, который выехал на опознание тела и записал ложные данные, сообщает Znak.com.

Пенсионерке пришлось доказывать в суде, что она жива. Невнимательного сотрудника правоохранительных органов привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщина заявила, что планирует также добиться моральной компенсации за произошедшее.

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Тэги: выплата пенсий ложная смерть Город: Челябинск

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