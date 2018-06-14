Жительницу Челябинска записали в покойницы и отказали в пенсии

Россиянка узнала, что «умерла», когда пришла в отделение пенсионного фонда. В учреждении 59-летней женщине пояснили, что мертвым выплаты не полагаются.

Выяснилось, что пенсионерку перепутали с реальной покойницей — ее тезкой-землячкой, которая умерла 13 марта. Путаница случилась из-за невнимательности следователя, который выехал на опознание тела и записал ложные данные, сообщает Znak.com .

Пенсионерке пришлось доказывать в суде, что она жива. Невнимательного сотрудника правоохранительных органов привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщина заявила, что планирует также добиться моральной компенсации за произошедшее.