На борисовском заводе рабочим платят мясом и молоком

/ Экономика
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Сразу несколько предприятий холдинга «Автокомпоненты» столкнулись с экономическими трудностями.

Руководство завода агрегатов обязало работников подписать согласие на получение части зарплаты мясной и молочной продукцией, сообщает Вelsat.eu. Пока речь идет только про 20 рублей.

Казалось бы, это лишь 20 рублей. Но арифметика простая: на заводе работают полторы тысячи сотрудников. Этим решением экономится около 30 тысяч рублей ежемесячно.

Предприятие считается одним из наиболее успешных в Борисове. Оно обходится без государственных дотаций.

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Тэги: агрегатный завод мясо-молочная продукция Город: Борисов

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