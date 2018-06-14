Киевский аэропорт закрыли после аварии самолета со 169 пассажирами на борту
Лайнер вынесло с посадочной полосы аэропорта «Жуляны» по прилете из Турции.
Международный аэропорт имени Сикорского закрыли на пять часов, до 01.00 15 июня, из-за аварии самолета Bravo Airways при посадке, передает
Перед инцидентом в Киеве прошел дождь, который сопровождался сильным ветром. Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.
Пострадавших во время аварии нет. Пассажиров эвакуировали и разместили в зале прилета.
Обсудим?