Киевский аэропорт закрыли после аварии самолета со 169 пассажирами на борту

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Лайнер вынесло с посадочной полосы аэропорта «Жуляны» по прилете из Турции.

Международный аэропорт имени Сикорского закрыли на пять часов, до 01.00 15 июня, из-за аварии самолета Bravo Airways при посадке, передает NV.ua.

Перед инцидентом в Киеве прошел дождь, который сопровождался сильным ветром. Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

Пострадавших во время аварии нет. Пассажиров эвакуировали и разместили в зале прилета.

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Тэги: Жуляны аэропорт авария самолета Украина-Турция отдых в Турции Город: Киев

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