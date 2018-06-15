Министр здравоохранения: руководство страны ценит труд каждого медработника

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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на торжественном собрании во Дворце Республики по случаю Дня медицинского работника (в этом году отмечается 17 июня) заявил, что руководство страны ценит труд каждого медработника.

«Поэтому даны поручения на повышение заработной платы, создание достойных условий труда. Обеспечено 100-процентное выделение государственного финансирования всех госпрограмм», — приводит слова чиновника пресс-служба правительства.

«В нашей работе нет выходных и праздников. Каждую минуту мы грамотно и квалифицировано оказываем медицинскую помощь, помогаем родиться на свет и спасаем жизни», — подчеркнул Малашко.

По словам министра, от слаженной работы 40 тыс. врачей и 115 тыс. специалистов со средним медицинским образованием зависит здоровье и жизнь каждого человека. Практическому здравоохранению помогают почти 400 докторов и более 1,6 тыс. кандидатов наук.

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Тэги: здравоохранение медработники Персона: Валерий Малашко

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