Футболистов Саудовской Аравии накажут за разгромное поражение россиянам

Футболисты Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям за разгромное поражение команде России в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018. Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат. При этом какие именно дисциплинарные взыскание ожидают игроков, он не конкретизировал.

По словам главы федерации, саудовская команда показала «совершенно неудовлетворительный результат», который не соответствует ее уровню подготовки. В первую очередь взыскания получат вратарь Абдулла ас-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад ас-Сахлави, пишет «Аль-Яум ас-Сабиа» .