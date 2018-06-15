Макрон хочет, чтобы французский стал основным языком в Евросоюзе

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что французский язык должен стать основным в Евросоюзе после выхода Великобритании из блока.

Так, по мнению Макрона, доминирование английского в ЕС вовсе не обязательно.

Он напомнил, что французский доминировал в союзе до присоединения к нему Великобритании в 1973 году.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, также поддержал идею французского лидера, пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит и официальную статистику, согласно которой английский язык – ведущий иностранный, который преподают в ЕС. Его изучают более  80% детей младшего школьного возраста и более 95% учащихся средних школ.

Однако после Brexit в ЕС сильно сократится часть населения, для которых английский является официальным — с 12,8 до 1,2%. Это связано с тем, что кроме Британии, английский является вторым официальным только в двух странах Ирландии и Мальте.

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Тэги: Евросоюз Персона: Эммануэль Макрон Жан-Клод Юнкер

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