Шнуров поэтично постебался над планами Медведева повысить пенсионный возраст
Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стебное стихотворение, посвященное планам российского правительства повысить в стране пенсионный возраст.
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал увеличение возраста выхода на пенсию.
По его словам, предлагается ввести «достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году».
Обсудим?