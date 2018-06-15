Шнуров поэтично постебался над планами Медведева повысить пенсионный возраст

Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стебное стихотворение, посвященное планам российского правительства повысить в стране пенсионный возраст.

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал увеличение возраста выхода на пенсию.

По его словам, предлагается ввести «достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году».