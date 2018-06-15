Шнуров поэтично постебался над планами Медведева повысить пенсионный возраст

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Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стебное стихотворение, посвященное планам российского правительства повысить в стране пенсионный возраст.

 

Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе. Не спасёт позитивизм Огюста Конта. Дайте водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками - фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал увеличение возраста выхода на пенсию.

По его словам, предлагается ввести «достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году».

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Тэги: пенсионный возраст Персона: Сергей Шнуров

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