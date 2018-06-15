Стали известны подробности стрельбы в Новокузнецке: местный житель убил бывшую жену

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Стали известны подробности стрельбы в Новокузнецке, где местный житель в офисном здании застрелил женщину и взял заложников.

СМИ: в Новокузнецке мужчина устроил стрельбу и захватил заложников

По данным управления СК по Кемеровской области, накануне у нападавшего произошел бытовой конфликт с бывшей женой. 15 июня он пришел с ружьем в офис и выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в здании.

Сообщалось, что в офисе с мужчиной могли находиться заложники.

После перестрелки с полицией мужчина совершил самоубийство, пишет Meduza.

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Тэги: Россия стрельба Город: Новокузнецк

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