Стали известны подробности стрельбы в Новокузнецке: местный житель убил бывшую жену

Стали известны подробности стрельбы в Новокузнецке, где местный житель в офисном здании застрелил женщину и взял заложников.

По данным управления СК по Кемеровской области, накануне у нападавшего произошел бытовой конфликт с бывшей женой. 15 июня он пришел с ружьем в офис и выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в здании.

Сообщалось, что в офисе с мужчиной могли находиться заложники.