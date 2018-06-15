ФБР и Следственный комитет укрепляют взаимодействие

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В Следственном комитете Беларуси обсудили вопросы сотрудничества с ФБР США по противодействию международной преступности.

Представители ФБР при посольстве США в Украине Лора Кригбаум и ее помощник Даниель Стоддард отвечают за взаимодействие федерального бюро с Беларусью. Это их первый визит в нашу страну после недавнего назначения, сообщает пресс-служба СК.

Стороны обсудили аспекты оказания международной правовой помощи по уголовным делам и договорились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией. 

ФБР готово содействовать в профессиональной подготовке белорусских следователей.

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Тэги: ФБР СК Персона: Лора Кригбаум Даниель Стоддард

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