В Минске в ближайшие два года планируют открыть ряд объектов здравоохранения
За два года в столице планируется открыть несколько объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
Так, до конца текущего года должны ввести в строй новые здания больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Заводском районе, амбулатории в жилом комплексе «Магистр» в Первомайском районе и общежития для медицинских работников на улице Выготского в Центральном районе.
Также в 2018 году запланировано строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево и нового здания 15-й городской поликлиники в Московском районе. До конца года должно завершиться проектирование детской поликлиники в Лошице и многопрофильной интегрированной поликлиники в жилом районе Восточный.
В 2019 году планируется открыть в микрорайоне Лошица новую подстанцию городской станции скорой медпомощи. Строительство подстанции начнется в текущем году. Сейчас в Минске круглосуточно работают 10 подстанций скорой медицинской помощи, пишет
Обсудим?