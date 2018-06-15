В Минске в ближайшие два года планируют открыть ряд объектов здравоохранения

За два года в столице планируется открыть несколько объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Так, до конца текущего года должны ввести в строй новые здания больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Заводском районе, амбулатории в жилом комплексе «Магистр» в Первомайском районе и общежития для медицинских работников на улице Выготского в Центральном районе.

Также в 2018 году запланировано строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево и нового здания 15-й городской поликлиники в Московском районе. До конца года должно завершиться проектирование детской поликлиники в Лошице и многопрофильной интегрированной поликлиники в жилом районе Восточный.