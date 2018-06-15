В Минске в ближайшие два года планируют открыть ряд объектов здравоохранения

/ Общество
Просмотров: 28 Комментариев: 0

За два года в столице планируется открыть несколько объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Так, до конца текущего года должны ввести в строй новые здания больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Заводском районе, амбулатории в жилом комплексе «Магистр» в Первомайском районе и общежития для медицинских работников на улице Выготского в Центральном районе.

Также в 2018 году запланировано строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево и нового здания 15-й городской поликлиники в Московском районе. До конца года должно завершиться проектирование детской поликлиники в Лошице и многопрофильной интегрированной поликлиники в жилом районе Восточный.

В 2019 году планируется открыть в микрорайоне Лошица новую подстанцию городской станции скорой медпомощи. Строительство подстанции начнется в текущем году. Сейчас в Минске круглосуточно работают 10 подстанций скорой медицинской помощи, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: строительство здравоохранение Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Кадровый парадокс: две тысячи вакансий врачей, но дефицита медиков нет

Кадровый парадокс: две тысячи вакансий врачей, но дефицита медиков нет

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

Белорусские врачи судебных исков не боятся

Белорусские врачи судебных исков не боятся

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте