В Лиде «Опель» сбил шестилетнего мальчика

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Лиде на улице Транспортной — «Опель» сбил шестилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, мальчик находился в гостях у дедушки. Из-за жары в квартире они пошли на улицу в район гаражей, где ребенок катался на велосипеде.

В какой-то момент мальчик выехал из-за стоявшего авто, где был сбит «Опелем».

Ребенок получил травмы, среди которых и перелом ключицы \. В настоящее время он находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что с начала года было совершено 59 наездов на велосипедистов. 26 ДТП произошло по вине самих велосипедистов (10 человек погибли и 17 получили травмы).