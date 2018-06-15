В Бресте изготовили пряники с портретом Диего Марадоны

/ Общество
Просмотров: 70 Комментариев: 0

В Бресте начали продавать пряники с портретом легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который с недавнего времени является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест».

Фото БЕЛТА

«Футбольные» пряники изготовило ОАО «Берестейский пекарь» по заказу «Динамо-Брест». Пряники можно купить в клубном фан-шопе по 2 рубля за штуку, пишет БЕЛТА.

Напомним, о подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира-2018 в России в июле.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины. Долгие годы страдал от наркотической зависимости, лечился от алкоголизма.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Диего Марадона Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«Семья на первом месте». Белорусский аргентинец сбежал в Мексику

«Семья на первом месте». Белорусский аргентинец сбежал в Мексику

Брестское «Динамо» хочет стать новой силой белорусского футбола

Брестское «Динамо» хочет стать новой силой белорусского футбола

Брестское «Динамо» провело футбольную забастовку

Брестское «Динамо» провело футбольную забастовку

Фанаты «Динамо» и «Гомеля» подрались в Бресте

Фанаты «Динамо» и «Гомеля» подрались в Бресте

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте