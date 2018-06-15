Минское «Динамо» заключило контракт с португальским защитником

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Футбольный клуб «Динамо-Минск» объявил о подписании португальского защитника Луиса Роша.

Новобранцу «бело-голубых» 31 год.

Предыдущим клубом футболиста был «Фейренсе». В минувшем сезоне Роша провел за него 28 поединков, в которых забил 5 мячей.

Сыграть за «Динамо» Роша сможет только после 19 июля, когда откроется летнее трансферное окно.

На днях сообщалось, что брестское «Динамо» подписало на 2,5 года португальского защитника Дениса Дуарте.

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Тэги: ФК Динамо-Минск футбол-Беларусь Персона: Луис Роша Город: Минск

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