40-летний житель Пуховичского района обвиняется в покушении на сожительницу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пуховичского района, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений.

Фото Следственного комитета

Вечером 20 января 2018 года в милицию и скорую помощь поступили сообщения о том, что женщина с телесными повреждениями находится на лестничной площадке дома.

Следственно-оперативной группой 26-летняя потерпевшая была обнаружена в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива.

По подозрению в совершении покушения на убийство (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса) был задержан сожитель потерпевшей.

Обвиняемый 1977 года рождения имеет семь судимостей за корыстные преступления, неработающий и проживал с женщиной в ее квартире в Марьиной Горке.

Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, получив отказ от сожительницы отдать ему деньги, стал ее избивать. Когда женщина сказала ему уходить из квартиры, он нанес ей удар ножом в шею. Потерпевшая смогла убежать и позвать на помощь. Мужчина скрылся. Он был задержан на улице в городе.

Фигуранту, кроме этого, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодека (кражи, совершенные повторно, группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг).

Установлено, что обвиняемый со своим знакомым, находясь в городском магазине, в течение дня совершали кражи строительных товаров. Воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает в торговом зале, ножом срезали запирающее устройство на стеллаже и похитили перфоратор стоимостью 242,6 рубля. Затем снова вернулись в магазин и пытались украсть строительный уровень, но были замечены работником магазина. Женщина пыталась их задержать в кабинете до приезда правоохранительных органов, но они ее толкнули и скрылись с места преступления.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.