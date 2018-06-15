Где в Беларуси нельзя купаться

Санэпидемслужба запретила купание в одном водоеме Беларуси и ограничила в двадцати четырех.

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Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено в одной зоне рекреации — на пляже водоема в городском парке Жабинки (Брестская область).

Ограничено купание детей в водоемах 17 зон рекреации. В Брестской области это: пляж «Центральный», левый берег реки Мухавец в Бресте; пляж озера Меднянское в деревне Медно и зона рекреации на озере Рогознянское поселка Берестье в Брестском районе; пляж санатория «Надзея» на Мухавце и пляж на озере в деревне Хмелево в Жабинковском районе.

В Гомельской области: пляжи «Каскад-1» и «Каскад-2», «Волотовской», «Прудковский» Центрального района Гомеля; пляж «Западный» Советского района Гомеля; пляж парка культуры и отдыха города Калинковичи.

В Гродненской области: озеро Кань-Белое и пруд деревни Луцковляны Гродненского района; озеро в деревне Ошурки Щучинского района.

В Минске — пляж № 6 водохранилища «Заславское» и пляж № 2 водохранилища «Дрозды».

В Могилевской области — Печерское озеро Могилева.

Ограничено купание детей и взрослых в 7 зонах рекреации. В Брестской области: пляж «Центральный» в Бресте на правом берегу реки Мухавец. В Гродненской области: зона отдыха на озере в Щучине. В Минске — пляжи № 5 и № 8 водохранилища «Дрозды». В Могилевской области: Гребеневское водохранилище, пляж на Днепре в Могилеве; пляж Днепра у деревни Полыковичи и пруд деревни Вильчицы Могилевского района.

С 8 по 14 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 394 зоны рекреации. На 67 (17%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.

Лабораторные исследования 1.052 проб воды показали, что 76 из их не соответствуют установленным гигиеническим нормативам.