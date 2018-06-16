В Украине пара занималась сексом со своей 4-летней дочерью, после чего размещала порно в сети
В Кривом Роге была задержана супружеская пара (жене 30 лет, мужу – 29), которых обвиняют в совершении дикого преступления.
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По данным Национальной полиции, они вступали в половые сношения со своей четырехлетней дочерью, снимали «процесс» на видео, а затем выкладывали его в сеть.
По решению суда, супругов взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Семейная пара проходит по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет колонии.
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