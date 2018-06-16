Первый скандал на ЧМ-2018: ФИФА начала расследование

/ Спорт
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Десятки миллионов человек, которые смотрели телетрансляцию второго поединка в группе А на чемпионате мира по футболу, заметили большие «проплешины» на трибунах «Екатеринбург-Арены».

Иллюстрация pixabay.com

В социальных сетях поднялась неслабая волна по этому поводу, т.к. многие болельщики не смогли попасть на матч Египет – Уругвай только по причине отсутствия билетов.

По этому поводу Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение провести внутреннее расследование.

На встрече по данным организаторов присутствовало 27 015 зрителей (76 % при вместимости).

Остается только напомнить, что в этом поединке викторию одержали уругвайцы – 1:0.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Город: Екатеринбург

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