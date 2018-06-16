Бывший президент Бразилии будет комментировать футбол из тюрьмы

Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, договорился с телеканалом Rede TV о «подработке» на время ЧМ по футболу.

Об этом говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook.

Ожидается, что экс-президент будет записывать свои впечатления от матчей и отправлять их в редакцию для показа в программе Papo com Zé Trajano, после чего их будут зачитывать в эфире. Первый комментарий выйдет в эфир 18 июня, когда Бразилия сыграет со Швейцарией.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва известный любитель футбола.

В июле 2017 года его приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения, позднее этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Сам да Силва вину отрицает: по его словам, дело против него завели для того, чтобы не допустить его к президентским выборам 2018 года.