«На цены не смотрят». Российские рестораторы удивлены щедростью болельщиков

Владельцы заведений потирают руки, видя ажиотаж, но уточняют, что доходы могли быть больше, если бы не проблемы с согласованием вывесок и летних веранд.

Участники ресторанного рынка скромно говорят, что не ждали сверхприбылей от чемпионата мира и были приятно удивлены, когда первые дни соревнований показали ощутимый рост посещаемости и продаж. Чаще всего болельщики выбирали для трапезы спортивные пабы и рестораны русской кухни, сообщает Fontanka.ru .

«Эффект мундиаля мы почувствовали уже в первый день, и он превзошел все ожидания», — не скрывает радости генеральный директор группы SkyRest («Скобари», «Варвара») Александр Затуливетров. По его словам, 14 июня, когда сборная России играла в Москве со сборной Саудовской Аравии, загрузка ресторана была выше обычной на 20-30%.

Иностранцы оставляют в кассе больше, чем местные болельщики. «Соотечественники в основном заказывают напитки, а зарубежные гости хотят пробовать русскую кухню. На цены не смотрят. Курс рубля позволяет», — говорит Александр Затуливетров.

Бар «О, спорт!» больше зарабатывает на российских фанатах. Среди посетителей только 30 % иностранцев, рассказал совладелец заведения Игорь Лядов. «О, спорт!» манит посетителей трансляциями в сопровождении эксклюзивных живых комментариев известного ведущего и журналиста Федора Погорелова. Чтобы привлечь аудиторию, бар давал рекламу в социальных сетях. Как результат — двукратный прирост выручки по сравнению с предыдущей неделей.

Успех зависит не только от формата, но и локации. «Продажи наших ресторанов на Крестовском острове 14 июня выросли на 30-40 %», — говорит совладелец «Русской рыбалки», «Карла и Фридриха» и «Альпенхауса» Михаил Фейгельман.

По его словам, хотя на момент подведения первых итогов соревнований рядом — на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — еще не было, заведения были забиты под завязку.

Но зарабатывают на футбольном ажиотаже не все. «Небольшой прирост в выручке есть, но сложно сказать, что сказывается, погода или чемпионат. Как очереди по вечерам стояли, так и стоят», — отмечает исполнительный директор группы «Токио-Сити» Антон Рейнбах. По его словам, группа и не собиралась привлекать болельщиков. «Нет задачи превратить рестораны в спортивные бары. Сотрудники, безусловно, знают, что проходит чемпионат и кто играет в конкретный день, но не более того», — говорит топ-менеджер.

Уделять больше внимания болельщикам мешают чиновники, жалуются рестораторы. Beer Family Project лишилась вывески гастропаба Kriek на Невском проспекте, несмотря на то что уже исправила найденные нарушения. По словам участников рынка, комитет по печати сильно ужесточил контроль за соблюдением нормативов и демонтирует незаконные конструкции, даже если они находятся в процессе согласования или предписание о сносе оспаривается в суде. Отсутствие вывески в высокий сезон может лишить заведение трети выручки.

Летние кафе становятся жертвами рейдов комитета по контролю за имуществом. Только за последние три недели рестораторы недосчитались трех десятков веранд. По словам предпринимателей, срок согласования может растянуться на несколько месяцев. Не желая расставаться с дополнительным заработком, они ставят столики на улице без разрешений.

Дополнительной проблемой может стать необходимость согласования выносных стоек с меню. За день до старта мундиаля Смольный предложил рестораторам срочно согласовать конструкции у входов в заведения. Хотя чиновники пообещали максимально ускорить процесс, владельцы кафе им не верят, указывая на то, что процедура может растянуться на месяц, и собираются просто убрать меню с улицы.