Китайцы создадут под Минском «Цифровой город»

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Новый резидент китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» планирует приступить к началу оказания услуг в 2019 году.

Церемония вручения свидетельства о регистрации 36-му резиденту индустриального парка компании ООО «Цифроград "Цзяньи"» состоялась 8 июня, сообщает БелаПАН.

Данный инновационный проект направлен на создание платформы для управления большими данными в области строительства. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы.

Учредителем резидента является «Пекинская корпорация "Цзяньи"». Ранее эта компания выступила в качестве инвестора еще одного резидента парка — Института «Белгоспроект».

Индустриальный парк «Великий камень» формируется в Смолевичском районе Минской области, в 25 км от столицы. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

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Тэги: индустриальный парк Великий камень Цифровой город Беларусь-Китай Город: Смолевичи

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