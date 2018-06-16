В Минске ограничат движение транспорта 19 июня

Это необходимо, чтобы военные подготовились к параду на День независимости.

Движение транспорта ограничат 19 июня после 23-х часов в связи с подготовкой к проведению парада, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Временное ограничение движения всех видов транспорта будет поэтапно вводиться по пр. Машерова от ул. Красная до ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева от пр. Машерова до ул. Саперов, по ул. Саперов на всем протяжении, по пр. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.

В местах перекрытия участков дорог предусмотрят остановки пассажирского транспорта.