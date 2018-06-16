Дания обыграла Перу на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Дании одержала победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 1:0. Игра прошла 16 июня в Саранске.

Единственный гол забил Юссуф Поульсен на 59-й минуте. При этом перуанец Кристиан Куэва не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Одиннадцатиметровый был назначен после видеопросмотра эпизода.

Ворота сборной Дании защищает Каспер Шмейхель — сын легендарного датского голкипера Петера Шмейхеля.

Сборная Дании в пятый раз играет на чемпионате мира. В 1998 году дошла до четвертьфинала. Команда Перу в последний раз играла на ЧМ в 1982 году.

Ранее сегодня в группе С Франция обыграла Австралию — 2:1. Второй тур в этой группе пройдет 21 июня: в Самаре сыграют Дания и Австралия, а в Екатеринбурге — Франция и Перу.