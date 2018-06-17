Под радужными флагами. В Киеве прошел Марш равенства

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В Киеве 17 июня состоялся Марш равенства, который прошел под лозунгом «Страна свободных: будь собой!», сообщает издание «ГОРДОН».

Фото Наталия Двали/«ГОРДОН»

Участники собрались у здания Национальной оперы и прошлись колоннами на площадь Льва Толстого.

Они принесли с собой плакаты с надписями: «Права человека превыше всего», «Буду жить, буду любить!», «Неолит закончился. Культ плодородия неактуален» и другими.

Утром в центре Киева произошли столкновения между полицией и противниками Марша равенства, а также между противниками и участниками шествия. В результате правоохранители задержали 56 человек.

По предварительным данным, в Марше равенства примет участие около 5 тыс. человек. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала всех «агрессивно настроенных граждан» толерантно отнестись к акции.

За порядком следит около 5 тыс. правоохранителей.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что в Украине нет церкви, которая поддерживает однополые браки.

Римско-католическая церковь в Украине призвала власти отменить запланированный Марш равенства в Киеве.

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Тэги: Украина ЛГБТ-сообщество Город: Киев

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  • да всё нормально, у пи****сов лезбиянок и прочих сексуалов детей не бывает, правильно воспитывайте своих детей, а эти... если на них не обращать излишнего внимания со временем просто вымрут нахрен