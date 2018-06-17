На фестивале искусств в США неизвестные открыли стрельбу: ранены 20 человек

На фестивале искусств в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что на одной из площадок фестиваля возникла драка, после чего началась стрельба.

Фото NBCNews/Twitter

Ранения получили 20 человек, 16 из них — огнестрельные, они доставлены в местные больницы. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Один из раненых — 13-летний подросток находится в крайне критическом состоянии.