На ЧМ-2018 по футболу Сербия обыграла Коста-Рику

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17 июня в первом матче игрового дня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, в группе Е в Самаре сборная Сербии с минимальным счетом обыграла команду Коста-Рики. Единственный мяч на 56-й минуте забил капитан сербов Александар Коларов.

В воскресенье на ЧМ состоятся еще две игры.


ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

В 18:00 на поле московских «Лужников» выйдут команды группы F – Германия и Мексика.

В 21:00 в Ростове начнется еще один матч группы Е, в котором бразильцы встретятся со швейцарцами.

Напомним, все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Почитать и посмотреть видео о всех командах-участницах ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Александар Коларов

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