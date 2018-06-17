На ЧМ-2018 по футболу Сербия обыграла Коста-Рику
17 июня в первом матче игрового дня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, в группе Е в Самаре сборная Сербии с минимальным счетом обыграла команду Коста-Рики. Единственный мяч на 56-й минуте забил капитан сербов Александар Коларов.
В воскресенье на ЧМ состоятся еще две игры.
В 18:00 на поле московских «Лужников» выйдут команды группы F – Германия и Мексика.
В 21:00 в Ростове начнется еще один матч группы Е, в котором бразильцы встретятся со швейцарцами.
Напомним, все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Почитать и посмотреть видео о всех командах-участницах ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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