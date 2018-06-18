Собака помогла хозяйке на пожаре в общежитии Бобруйска

В общежитии в Бобруйске произошел пожар. Находящаяся в здании собака учуяла запах дыма, начала лаять и тем самым привлекла внимание девочки-хозяйки.

Сообщение о пожаре в общежитии по бульвару Молодежному поступило в МЧС 15 июня в 14:51. По прибытии спасателей к зданию из окна на первом этаже шел дым.

Как выяснилось, в момент возгорания в блоке находилась дочка хозяев с собакой. Животное почувствовало запах дыма и начало лаять. Это привлекло внимание девочки, она выбежала в коридор и позвала на помощь.