Собака помогла хозяйке на пожаре в общежитии Бобруйска

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В общежитии в Бобруйске произошел пожар. Находящаяся в здании собака учуяла запах дыма, начала лаять и тем самым привлекла внимание девочки-хозяйки.

Сообщение о пожаре в общежитии по бульвару Молодежному поступило в МЧС 15 июня в 14:51. По прибытии спасателей к зданию из окна на первом этаже шел дым.

Как выяснилось, в момент возгорания в блоке находилась дочка хозяев с собакой. Животное почувствовало запах дыма и начало лаять. Это привлекло внимание девочки, она выбежала в коридор и позвала на помощь.

В результате пожара уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке. Пострадавших нет. Работники МЧС со второго этажа по незадымляемой лестничной клетке эвакуировали 9 человек, из них 2 детей. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание холодильника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

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Тэги: пожар МЧС собака Город: Бобруйск

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