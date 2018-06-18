Стали известны подробности смертельного ДТП в Минске

В Госавтоинспекции столицы сообщили некоторые подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия.

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Сообщается, что ДТП произошло в субботу поздно ночью на улице Кальварийской. Таксист за рулем «Киа-Рио» сбил 56-летнюю минчанку, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Получившая травмы женщина позднее умерла в больнице. Как оказалось, в ее крови было обнаружено 2,75 промилле алкоголя.